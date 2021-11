Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 23 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nelle prossime ore potrebbero esserci delle discussioni di troppo, cautela. Per quanto riguarda il lavoro, ponderate bene le scelte e non fate passi azzardati. Meglio prendersi qualche momento in più ma riflettere con calma. In amore evitate litigi eccessive con il partner, che d’altronde non vi ha fatto nulla di male.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 novembre 2021), nel corso della mattina avrete una marcia in più, siete in fase di recupero già da qualche ora. Per quanto riguarda il lavoro, prestate maggiore attenzione alle spese. Ultimamente infatti ne avete avute di eccesive.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, incontro favorevole tra Luna e Sole, situazione astrologica positiva. Approfittatene. Capitolo lavoro: se dovete discutere dei progetti non rimandate. Altrimenti i vostri competitor vi passeranno avanti. E non è quello che volete perché siete abbastanza competitivi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, recupero nei sentimenti, la Luna è in buon aspetto. Per quanto riguarda il lavoro, vi piace avere il controllo ma ciò comporta delle responsabilità da affrontare. Non potete avere la botte piena e la moglie ubriaca. Altrimenti sarebbe troppo facile così!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (23 novembre 2021), soddisfazioni in arrivo per i sentimenti, giornata positiva nel complesso. Per quanto riguarda il lavoro, ascoltate anche i pareri degli altri. Delle persone importanti che avete intorno. Non rimandate troppo.

PESCI

Cari Pesci, le giornate di oggi (martedì 23 novembre) saranno decisive per il vostro futuro. Se siete single dovete ampliare gli orizzonti. Per quanto riguarda il lavoro, non agitatevi, le possibilità di dimostrare il vostro valore non mancheranno. D’altronde sapete di che pasta siete fatti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: bene l’amore. Sul lavoro calma e gesso, riuscirete a dimostrare il vostro valore. Abbiate solo un po’ di pazienza. Il meglio deve ancora venire!