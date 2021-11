Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 novembre 2021, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – martedì 23 novembre 2021 – c’è maggiore vitalità grazie al bel transito del Sole nel segno. Approfittatene. Per quanto riguarda il lavoro, non mollate, le novità stanno per arrivare e saranno fantastiche. Serve un po’ di pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 novembre 2021), durante le ore del pomeriggio sarete abbastanza agitati, cercate di rilassarvi. Per quanto riguarda il lavoro, non fate il passo più lungo della gamba. Non è infatti un momento particolarmente propizio.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – 23 novembre – sarà un po’ sottotono: se in amore avete vissuto una crisi il consiglio è di essere molto prudenti. Rischiate di dire qualche parola di troppo e fare danni. Capitolo lavoro: cercate di fare il punto della situazione al più presto. Serve chiarezza.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di oggi sarà sottotono. State pensando di concedervi una pausa per riflettere a fondo sui vostri problemi, ma non solo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è un po’ di tensione, novità per i ragazzi giovani. Mantenete la calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (23 novembre 2021), per voi si prospetta un bel cielo, in particolare per i cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro, non siate troppo pignoli, nessuno mette in discussione il vostro valore. Evitate di dare fastidio al prossimo… Se non volete che venga fatto lo stesso a voi.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta un martedì all’insegna delle polemiche. Non dedicate poche attenzione al partner per questioni legate al lavoro… Potrebbe essere un grosso errore. Professionalmente parlando invece previste novità in arrivo, in particolare per i giovani.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: bel cielo, soprattutto per i single. Guardatevi intorno!