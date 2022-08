Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 23 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi, la Luna è dissonante, siete un po’ nervosi e state facendo delle battute che potrebbero infastidire chi vi sta accanto. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non fare polemiche… A volte è necessario mordersi la lingua e aspettare prima di parlare. Non è il caso di rovinare rapporti importanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 agosto 2022), le stelle sono dalla vostra parte, ma in amore c’è bisogno di chiarire qualcosa. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo promette bene: il Sole è favorevole e qualcosa inizia a muoversi!

GEMELLI

Cari Gemelli, favoriti i nuovi incontri: non sottovalutateli. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi e da quello che volete: nessuna difficoltà e nessun tipo di intralcio sul percorso! Andate dritti per la vostra strada e portate avanti i progetti che avete a cuore.

CANCRO

Cari Cancro, in amore cercate di risolvere un problema perché non riuscite a trovare la giusta armonia. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento giusto per i nuovi progetti. Meglio rimandare a quando il quadro astrale sarà più favorevole.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 agosto 2022), in amore cercate di parlare, di chiarire qualcosa che non va. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e la prossima settimana sarà quella vincente.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è dalla vostra parte, l’amore procede a gonfie vele. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate sono interessanti, soprattutto se avete in mente un nuovo progetto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la Luna è dalla vostra parte, l’amore procede a gonfie vele.