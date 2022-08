Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 23 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 23 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – 23 agosto 2022 – è da prendere con le pinze: la Luna è dissonante, quindi occhio ai ritardi nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio inizia un transito importante: che ne dite di organizzare qualcosa di bello?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 agosto 2022), in amore è meglio evadere un po’, liberare la mente. Per quanto riguarda il lavoro, pensate già a settembre. Il momento di iniziare a progettare il futuro è arrivato, se non volete farvi trovare impreparati e superati dalla concorrenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la fine del mese sarà speciale per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le novità non mancano e i grandi progetti sono dietro l’angolo! Potete conquistare l’anima gemella o chiudere un accordo importante, anche dal punto di vista economico.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è ancora in opposizione in amore, cercate di portare pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non discutere e di tenere lontano, per quanto possibile, le polemiche!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 23 agosto 2022), in amore prestate attenzione alle relazioni con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di avere pazienza per quanto riguarda la sfera economica.

PESCI

Cari Pesci, favoriti i nuovi incontri in serata, cercate di lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, momento interessante in autunno! Potete portare avanti i vostri progetti e dimostrare il vostro valore. Occhio a qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 23 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: periodo speciale per l’amore. I single possono trovare l’anima gemella. Chi vive una relazione lunga può pensare al matrimonio o dei figli.