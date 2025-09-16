Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 16 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa sarà l’ultima giornata di confusione, finalmente il periodo complicato sta terminando e avrete più margine di azione! Pronti a tirare un sospiro di sollievo? Una volta passato dovrete spingere sull’acceleratore!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 settembre 2025), la Luna in buon aspetto e una Venere in ottima posizione da venerdì porteranno novità e vi guideranno verso un periodo di soddisfazioni. Sicuramente però c’è da mandar via un po’ di stress.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di rimettere in gioco la vostra vita, le stelle possono darvi la visione d’insieme ma le scelte poi dipendono da voi! Capitolo lavoro: alcuni di voi nel corso delle prossime ore sentiranno una gran voglia di cambiare e anche di “ribellarsi” a determinati meccanismi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di evitare i conflitti (piccoli o grandi) perché non avete grandi energie e siete parecchio stanchi: a volte è meglio osservare e gestire piuttosto che intervenire forzatamente e rischiare di complicare le cose! L’amore invece è in risveglio. Bene così!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 settembre 2025), la Luna attiva vi invita a non rimandare a domani ciò che si può concludere oggi. Anche perché da domani, mercoledì 17 settembre, la stessa Luna sarà opposta e potrebbe creare situazioni spiacevoli…

PESCI

Cari Pesci, potete contare sulla Luna favorevole che vi aiuterà a reggere l’urto di alcuni cambiamenti e ad abbracciare quelli positivi. State tornando al giusto ritmo. Coraggio. Giove e la stessa Luna stimolano sogni premonitori e regalano occasioni per rimettersi in gioco.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: potete contare sulla Luna favorevole che vi aiuterà a reggere l’urto di alcuni cambiamenti.