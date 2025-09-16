Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 16 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, momento di grande revisione per voi, da qualche ora c’è un po’ di confusione nell’aria che può addirittura aumentare se si vuole risolvere problemi di fretta. Mercurio ora vi chiede di concentrarvi sulle questioni pratiche, economiche e legali. Datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 settembre 2025), l’amore inizia ad avere un significato diverso! Nel corso del fine settimana Venere tornerà favorevole e aiuterà a risolvere le cose in ambito sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, nessuna grande novità in vista.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un periodo creativo e molto attivo: Mercurio inizia un transito importante, in più avete un’idea dell’amore e delle relazioni più bella e intensa rispetto a prima! Coraggio: buttatevi in nuove avventure, aprite il vostro cuore.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna e Giove nel segno rappresentano l’ispirazione! Siete molto ispirati e presto arriverà una vittoria o supererete un esame. Le stelle di questa settimana di fine settembre vi invitano a rimanere concentrati in un periodo che potrebbe risultare a tratti decisivo… Attenzione!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 settembre 2025), prosegue bene il vostro stato di forza: questa settimana di fine mese la Luna non sarà più in opposizione e, anzi, entrerà proprio in questo segno! Impegnatevi e continuate così. In arrivo diverse soddisfazioni non solo in ambito lavorativo e personale ma anche in amore.

VERGINE

Cari Vergine, mantenere la calma non è stato facile nelle scorse ore di questo mese di settembre, qualcuno sembra divertirsi a farvi perdere la pazienza. In ogni caso non mancano le buone notizie, Venere inizierà un transito positivo venerdì 19 e vi aiuterà a risolvere questi problemi e a “sistemare” anche l’amore!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: prosegue bene il vostro stato di forza. Soddisfazioni in arrivo.