Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 14 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in un periodo di riorganizzazione: tutto sembra in bilico, ma in realtà si sta sistemando. L’amore chiede chiarezza, e voi non potete più fingere che vada tutto bene se non è così. Nelle prossime giornate arriverà una notizia che vi rimetterà in moto. Fidatevi del vostro intuito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 ottobre 2025), intensi come sempre. Le stelle vi danno fascino e magnetismo, ma anche qualche dubbio in più. Non chiudetevi in voi stessi: chi vi vuole bene sa leggervi anche nel silenzio. Sul lavoro, una scelta coraggiosa porterà vantaggi a lungo termine. In amore, è tempo di verità — anche scomode.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra voglia di libertà si scontra con alcune responsabilità che non potete rimandare. Ma non è il momento di arrendersi: il cielo vi invita a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno li considera troppo grandi. L’amore? Bello, ma instabile: cercate più complicità, meno fretta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in piena ripresa. Dopo un periodo un po’ pesante, ora la determinazione torna a guidarvi. Qualcuno vi ha sottovalutato, ma presto dovrà ricredersi. In amore serve più presenza, meno controllo. Il lavoro premia la costanza, ma il cuore chiede leggerezza: concedetegliela.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 ottobre 2025), siete il segno delle idee e questa settimana il cervello viaggia a mille. Avete voglia di cambiare tutto, ma forse è meglio iniziare da un dettaglio. In amore c’è confusione: non tutto è come sembra, ma non tutto è da buttare. Un’amicizia può trasformarsi in qualcosa di più… se lo volete davvero.

PESCI

Cari Pesci, il vostro cielo è poetico e un po’ malinconico. Vi sentite sospesi tra passato e futuro, ma è proprio da lì che nascerà una nuova ispirazione. In amore, dolcezza e intuizione vi guideranno. Nel lavoro, fidatevi di un’idea che avete nel cassetto: è tempo di aprirlo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: siete il segno delle idee e questa settimana il cervello viaggia a mille.