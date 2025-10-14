Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 14 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 14 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il cielo vi vuole protagonisti. Finalmente ritrovate quella grinta che vi era un po’ mancata nelle ultime settimane. Le stelle vi spingono a dire ciò che pensate, ma attenzione: non tutto va detto di getto. In amore torna la passione, ma con una punta di gelosia che dovete gestire con ironia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 ottobre 2025), Venere vi osserva con uno sguardo dolce ma anche un po’ severo. Avete bisogno di rassicurazioni, ma non sempre arrivano dagli altri: cercatele dentro di voi. Il lavoro richiede calma e metodo, due qualità che non vi mancano. Weekend di riflessione, ma anche di piccoli piaceri — concedeteveli!

GEMELLI

Cari Gemelli, siete nel vostro periodo di rinascita mentale. Idee, progetti, contatti: tutto si muove. Ma attenzione a non sparpagliare le energie. In amore, qualcuno potrebbe sorprendervi con un messaggio o una proposta inaspettata. Fatevi trovare pronti, ma non precipitatevi: a volte la fretta è una cattiva consigliera.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi rende più sensibili del solito. Non è un difetto, anzi: la vostra empatia sarà la chiave per risolvere un piccolo conflitto. In amore c’è voglia di conferme, ma forse anche un po’ di malinconia. Nel lavoro, non lasciatevi influenzare dalle tensioni esterne: la vostra dolcezza può diventare forza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 14 ottobre 2025), il vostro carisma è in aumento! Dopo settimane un po’ fiacche, ora tornate sul trono. Qualcuno riconoscerà finalmente i vostri meriti. Attenzione però a non esagerare con l’orgoglio: l’umiltà può essere il vostro asso nella manica. In amore, chi è single ha buone occasioni… ma deve osare.

VERGINE

Cari Vergine, siete sempre così precisi, ma questa settimana il cielo vi invita a mollare un po’ la presa. Le cose non devono per forza essere perfette per funzionare. Un incontro o una parola detta al momento giusto potrà cambiarvi l’umore. Lavoro in crescita, ma occhio alla stanchezza mentale: concedetevi silenzio e natura.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il vostro carisma è in aumento! Dopo settimane un po’ fiacche, ora tornate sul trono.