Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 12 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata nella quale sarete particolarmente nervosi e agitati. Venivate da un periodo sereno ma qualcosa ha rovinato la vostra quiete. Il consiglio è di mantenere la calma. In amore l’oroscopo prevede qualche ripensamento: cercate di capire bene se siete veramente soddisfatti della vostra storia. Altrimenti siete ancora in tempo per voltare pagina.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 luglio 2022), la Luna nel segno può portare interessanti incontri in vista nella vostra vita, sotto molteplici aspetti. Per chi è single da tempo o si è separato, può essere il momento giusto per rimettersi in pista. In generale attenti a non prendere decisioni affrettate.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata che prevede l’inizio di una fase fondamentale. Potreste fare importanti incontri che daranno una svolta alla vostra vita. Sul lavoro possibili discussioni con i colleghi. Godetevi un po’ di riposo, magari organizzando un bel viaggio. Perché non in compagnia del partner, se ne avete uno.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata molto positiva. La fortuna in questo periodo vi sorride. Approfittatene per fare nuovi incontri che possono essere fruttosi. Dopo una settimana pesante e il relax del weekend, ripartite in quarta con rinnovato ottimismo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 luglio 2022), si prevede una giornata positiva, d’altronde questo anno vi vede assoluti protagonisti. Dopo un periodo di crisi, avere rialzato la testa. Le cose per voi andranno a migliorare, fino a raggiungere il top venerdì. Se avete avuto problemi economici o fisici, è il momento di recuperare.

VERGINE

Cari Vergine, siete già particolarmente stanchi e anche un po’ svogliati, soprattutto sul lavoro. In generale questa settimana prosegue sotto i migliori auspici, approfittatene. Buone stelle anche in amore. Se siete single da tempo, potete finalmente ritrovare l’amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: tornare a ruggire. Avete l’opportunità di dimostrare a tutti di che pasta siete fatti.