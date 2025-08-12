Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 12 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, una giornata perfetta per prendere una pausa: le tensioni degli ultimi giorni hanno spinto oltre il limite e ora, con Marte in opposizione, serve relax. Questioni burocratiche o ricordi insistenti sembrano moltiplicarsi, ma isolarti può darti la forza e la chiarezza per rimettere tutto al proprio posto. Ritagliati uno spazio per respirare, la calma ti restituisce energia preziosa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 agosto 2025), la Luna è un po’ dispettosa: stancarsi è facile, così come sentirsi sotto pressione. Meglio rallentare e curare ogni dettaglio, soprattutto se stai organizzando spostamenti o progetti. Mai come ora, il relax in mezzo alla natura — con un buon pasto — è rigenerante e consolatorio.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei nel tuo elemento: idee, ironia e fantasia ti rendono irresistibile. È il momento di lanciarti in qualcosa di creativo, magari in compagnia di amici o semplicemente liberare la tua mente con un piccolo progetto. Giochi di parole, racconti, incontri: approfittane!

CANCRO

Cari Cancro, si sente aria di rinascita: la tensione si scioglie e cede il passo a un fine settimana carico di leggerezza. Con Giove e Venere schierati dalla tua parte, è il momento ideale per compiere scelte importanti — anche in amore — e lasciar andare ciò che pesa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 agosto 2025), senti forte la voglia di emergere, vero? Anche se la stanchezza si fa sentire, ogni sforzo punta finalmente a un risultato. Le tensioni recenti vengono compensate da una ritrovata energia: preparati a raccogliere applausi e riconoscimenti dopo tanto impegno.

VERGINE

Cari Vergine, dopo settimane fitte di impegni, il weekend si prospetta come una boccata d’aria. Una pausa rigenerante è esattamente ciò di cui hai bisogno: prenditi cura di te, concedi al corpo e alla mente il riposo che meritano.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

