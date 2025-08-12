Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:27
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 12 agosto 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 12 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, hai voglia di riscatto e riconoscimento: è una lotta tra il desiderio di accelerare e un corpo che chiede tregua. Oggi la Luna ti sostiene, regalando l’opportunità di fermarti, ascoltarti, alleggerirti dalle pressioni. Si sente aria di rinascita: la tensione si scioglie e cede il passo a un fine settimana carico di leggerezza. Con Giove e Venere schierati dalla tua parte, è il momento ideale per compiere scelte importanti — anche in amore — e lasciar andare ciò che pesa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 agosto 2025), la tua mente sembra una stazione affollata: progetti, pensieri, idee che rimbalzano. È il momento di mettere ordine, scavare dentro te stesso e dare priorità. Se ti fermi un attimo, ritrovi direzione e chiarezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’avventura ti chiama e l’entusiasmo è al massimo. In amore tutto vibra di passione, e in chi è solo spunta la curiosità verso nuovi incontri. Sul lavoro, evita la dispersione: meglio concentrarsi su uno o due obiettivi fondamentali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sei nella fase del consolidamento: chiarezza in amore, risultati concreti sul lavoro. La determinazione di oggi inizia a pagare, ma è importante restare concentrato senza lasciarti distrarre. Dopo settimane fitte di impegni, il weekend si prospetta come una boccata d’aria. Una pausa rigenerante è esattamente ciò di cui hai bisogno: prenditi cura di te, concedi al corpo e alla mente il riposo che meritano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 agosto 2025), hai voglia di scuotere la routine e dare voce alle tue idee più audaci. In amore, sei attratto da ciò che esca dall’ordinario; sul lavoro, la tua creatività brilla, basta incanalarla bene. Attenzione a non lasciare che lo stress ti rubi energia preziosa.

PESCI

Cari Pesci, sensibile e poetico: oggi vivi con profondità i sentimenti e l’introspezione. Hai bisogno di sentirti capito, specialmente in amore. Il lavoro offre spunti concreti di crescita, ma resta con i piedi per terra. Cura il riposo e l’alimentazione: il benessere si costruisce passo dopo passo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: hai voglia di scuotere la routine e dare voce alle tue idee più audaci.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 AGOSTO 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
