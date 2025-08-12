Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 12 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, hai voglia di riscatto e riconoscimento: è una lotta tra il desiderio di accelerare e un corpo che chiede tregua. Oggi la Luna ti sostiene, regalando l’opportunità di fermarti, ascoltarti, alleggerirti dalle pressioni. Si sente aria di rinascita: la tensione si scioglie e cede il passo a un fine settimana carico di leggerezza. Con Giove e Venere schierati dalla tua parte, è il momento ideale per compiere scelte importanti — anche in amore — e lasciar andare ciò che pesa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 agosto 2025), la tua mente sembra una stazione affollata: progetti, pensieri, idee che rimbalzano. È il momento di mettere ordine, scavare dentro te stesso e dare priorità. Se ti fermi un attimo, ritrovi direzione e chiarezza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’avventura ti chiama e l’entusiasmo è al massimo. In amore tutto vibra di passione, e in chi è solo spunta la curiosità verso nuovi incontri. Sul lavoro, evita la dispersione: meglio concentrarsi su uno o due obiettivi fondamentali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sei nella fase del consolidamento: chiarezza in amore, risultati concreti sul lavoro. La determinazione di oggi inizia a pagare, ma è importante restare concentrato senza lasciarti distrarre. Dopo settimane fitte di impegni, il weekend si prospetta come una boccata d’aria. Una pausa rigenerante è esattamente ciò di cui hai bisogno: prenditi cura di te, concedi al corpo e alla mente il riposo che meritano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 agosto 2025), hai voglia di scuotere la routine e dare voce alle tue idee più audaci. In amore, sei attratto da ciò che esca dall’ordinario; sul lavoro, la tua creatività brilla, basta incanalarla bene. Attenzione a non lasciare che lo stress ti rubi energia preziosa.

PESCI

Cari Pesci, sensibile e poetico: oggi vivi con profondità i sentimenti e l’introspezione. Hai bisogno di sentirti capito, specialmente in amore. Il lavoro offre spunti concreti di crescita, ma resta con i piedi per terra. Cura il riposo e l’alimentazione: il benessere si costruisce passo dopo passo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: hai voglia di scuotere la routine e dare voce alle tue idee più audaci.