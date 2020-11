Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 10 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è dalla vostra parte per i prossimi quattro giorni e porterà con sé novità interessanti per l’amore. Valutate bene tutte le proposte professionali che ricevete in questo periodo. Non siate frettolosi, come sempre chi lascia la strada vecchia per la nuova…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 10 novembre 2020, per voi sarà una giornata molto positiva. favoriti gli incontri, quindi ottime chance per i single. Per quanto riguarda il lavoro avete bisogno di qualche stimolo in più, le prossime giornate saranno cruciali. Se non vi trovate più bene nel vostro ambiente, è il caso di cambiare aria.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi si prevede una giornata complessa, perché la Luna è in opposizione. Tensioni in particolare in amore, meglio evitare scontri diretti con il partner. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare soluzioni ottimali per il lavoro. Valutate bene pro e contro prima di accettare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sarà una giornata e in generale un periodo di tensioni e dubbi nei rapporti con il partner. Valutate bene le vostre mosse, soprattutto se siete sposati o fidanzati. Siete tesi e nervosi anche a causa del lavoro e questo potrebbe riflettersi anche nel privato. Potreste rispondere male a qualcuno di importante e pentirvene.

ACQUARIO

Cari Acquario, favoriti gli incontri grazie anche a Venere che vi spingerà tra le braccia di una persona interessante. Le stelle vi sorridono, per cui datevi da fare. Per quanto riguarda il lavoro molte cose potranno cambiare dalla seconda parte del mese. Abbiate ancora un po’ di pazienza e date il massimo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, si prevede una giornata un po’ difficile per l’amore, dovete fare i conti con qualche piccolo problema che si è andato via via ingrandendo perché l’avete trascurato. Meglio darvi da fare finché siete in tempo. Fatevi forza anche con il lavoro, Mercurio inizia un transito importante, arrivano novità.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: Venere potrebbe farvi conoscere la vostra anima gemella.

