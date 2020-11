Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 10 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 10 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 10 novembre – per voi sarà una giornata un po’ tesa, per cui cercate di tenere a bada il nervosismo, la rabbia e soprattutto la gelosia: il vostro partner non se lo merita e lo sapete. Una storia deve basarsi sulla fiducia. Non sottovalutate i nuovi progetti professionali, è il momento giusto per azzardare, ma sempre con cautela.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, si prevede una giornata positiva: la Luna insieme a Giove e Saturno vi daranno grande supporto soprattutto se dovete chiarire faccende in sospeso, sia a livello lavorativo che sentimentale. Nel campo professionale arriva un momento importante, dovete prendere una decisione fondamentale per il vostro futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi si prevede una giornata serena, se riuscirete a mantenere la calma, evitate di discutere con il partner, non avete bisogno di altra tensione. Siate prudenti anche con il lavoro. Insomma, giornata in cui sarà necessario avere i nervi saldi. Non potete pensare che tutti la pensino sempre come voi.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete ottime opportunità a livello sentimentale, se avete stretto un legame con una persona della Vergine potreste vivere una bella avventura. Nei prossimi mesi potreste ottenere un gran bel risultato anche in ambito lavorativo, non è escluso che possa arrivare una proposta interessante. Valutate pro e contro.

LEONE

Cari Leone, per voi sarà una giornata all’insegna della tensione nei rapporti con il partner. Litigi in particolare per questioni economiche, avete avuto spese eccessive. Inoltre Mercurio in opposizione vi rende di cattivo umore. Non accettate incarichi che traggono in inganno. Attenzione a chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi, 10 novembre 2020, sarà una giornata con tensione e nervosismo nei rapporti con il partner. Ultimamente avete avuto troppe spese, anche superflue, e ora il portafoglio piange. Sul lavoro avete tutte le carte in tavola per vincere. Datevi da fare per ottenere il massimo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: arrivano buone notizie per l’amore, potreste vivere una bella avventura.

