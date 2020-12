Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 1 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete voglia di allontanarvi dai problemi, c’è anche chi ha dovuto fare i conti con un cambiamento drastico e l’arrivo di tante spese. Per quanto riguarda l’amore, le coppie poco stabili potrebbero affrontare presto una crisi. Cercate di affrontarla parlando. Non sottovalutate i problemi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 1 dicembre 2020 -, potreste essere molto nervosi a causa della stanchezza che vi portate dietro da giorni, cercate di mantenere la calma e di pensare positivo, non prendetevela con il prossimo. Chi vi sta vicino non ha colpe e non merita il vostro nervosismo…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, arrivano buone notizie dal fronte dell’amore, chi sta uscendo da una fase difficile potrà avvicinarsi più sereno ai sentimenti. Buone opportunità in arrivo, dimostrate quanto valete. Rimboccatevi le maniche e fatevi avanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi quella di oggi – martedì 1 dicembre 2020 – sarà una giornata felice, arrivano belle notizie in amore, sono favoriti i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere più pazienti e mantenere la calma, tutto andrà per il verso giusto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 dicembre 2020), sono in arrivo delle proposte interessanti durante la serata. L’amore sta attraversando una fase di recupero interessante, lasciatevi andare alle emozioni e non ve ne pentirete.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi – 1 dicembre 2020 – sarà una giornata interessante: state vivendo una bella storia d’amore, a tratti difficile, potreste anche rinunciarvi se credete che non faccia al caso vostro, ma per amore vale la pena lottare. Capitolo lavoro: successo in arrivo per chi lavora in proprio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: arrivano belle novità in amore, state uscendo da una fase complicata. Avanti così, con coraggio.

