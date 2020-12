Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 1 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata difficile per voi, non create altri problemi, non fossilizzatevi su questioni superficiali che non hanno realmente importanza. Mantenete la calma anche sul lavoro, perdere la testa non porta a nulla.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 1 dicembre 2020 -, buone notizie per voi: è arrivato il momento di mettersi in gioco e di progettare il futuro al meglio, basta con la malinconia che vi ha tormentato finora, non dovete pensare più al passato, guardate con ottimismo al futuro.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo cielo per voi è molto promettente, sono favoriti i nuovi incontri, godetevi l’amore che è in arrivo o è già arrivato. Approfittate delle stelle favorevoli per risolvere problemi rimasti in sospeso soprattutto in campo amoroso.

CANCRO

Cari Cancro, per voi non è stato facile mantenere la calma in questo periodo, ma non abbiate paura, dal pomeriggio di oggi – 1 dicembre 2020 – le cose finalmente andranno meglio, tenete fede alle promesse che avete fatto, potreste anche accettare un ruolo diverso.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 1 dicembre 2020 – siete molto stanchi in questo periodo, ma avete molta voglia di mettervi in gioco, siete in cerca di riscatto e potreste iniziare un nuovo lavoro (quello dei vostri sogni?) a breve. Favoriti i nuovi incontri.

VERGINE

Cari Vergine, sta arrivando il momento di staccare la spina, dovete riposarvi un po’ di più, siete reduci da un brutto periodo, troppa responsabilità sulle vostre spalle. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di rilassarvi. Buone notizie in arrivo per l’amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: è arrivato il momento di staccare la spina, avete bisogno di recuperare le energie. Perché non farlo oggi?

