Oroscopo Paolo Fox della settimana 23-29 novembre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (30 novembre-6 dicembre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 30 novembre al 6 dicembre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, durante la settimana potreste trovarvi davanti a un dilemma riguardo a una persona anziana, quindi ascoltate il vostro cuore oltre che la testa… Farete bene a soddisfare le esigenze specifiche di un anziano della vostra famiglia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (30 novembre-6 dicembre 2020), il vostro desiderio di fare qualcosa di positivo sul fronte sociale potrebbe non farvi guadagnare i punti che vi aspettate agli occhi di una persona cara…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’orocopo settimanale, il fronte romantico ha qualche promessa… Fate degli sforzi per portarla a termine. Potreste sprecare questa settimana standovene seduti. Non fatelo!

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, durante la settimana i vari cambiamenti impostati sul lavoro potrebbero non funzionare come previsto. Iniziate a pensare a qualche alternativa valida…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, dovreste provare a non riversare l’agitazione causata dal lavoro in famiglia. Nei prossimi giorni sarete molto nervosi: imparate a farvi scivolare le cose addosso! Per quanto riguarda il lavoro, dovreste provare ad accontentarvi di ciò che hai realizzato finora e non fare scelte frettolose.

VERGINE

Cari Vergine, le azioni del partner durante la settimana potrebbero mettervi di cattivo umore. Potreste avere opinioni differenti in merito alla prosecuzione di una relazione.

BILANCIA

Cari Bilancia, nei prossimi giorni – secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox – servirà ancora un po’ di pazienza in amore, ma fra due settimane ritroverete la fiducia! Il prossimo anno vi libererà da tutte le tensioni e i rancori passati. Ritroverai finalmente la serenità.

SCORPIONE

Cari Capricorno, a breve potrebbe essere necessario mediare tra due fazioni nate sul lavoro. Finalmente raggiungerete la stabilità finanziaria che tanto state cercando.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarete pieni di lavoro. Troppo. Possibile, se non certo, che sarete chiamati a fare degli extra. Ve la sentite?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le cose nei prossimi giorni potrebbero non andare come vorreste sul fronte personale. Gli sbalzi d’umore potranno mantenervi in uno stato d’animo irritato. Meglio starvi lontano…

ACQUARIO

Cari Acquario, un litigio con un membro della famiglia minaccia di rovinare l’ambiente domestico. Un’uscita con gli amici potrebbe dover essere accantonata a causa del lavoro. Insomma, sarà una settimana particolare.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (30 novembre-6 dicembre), ci potrebbero essere tensioni sul posto di lavoro. Il che potrebbe generare qualche preoccupazione di troppo.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 1 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 1 dicembre 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 30 novembre 2020: le previsioni segno per segno