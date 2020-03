Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 marzo 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 9 marzo 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, inizia una nuova settimana nella quale sarete in splendida forma: soprattutto in amore, gli astri saranno al vostro fianco e vi permetteranno di vivere momenti di grande gioia con il partner. Belle notizie in arrivo anche sul lavoro, ma prendetele come sempre nelle pinze: in passato siete stati delusi più volte, quindi adesso è giusta un po’ di prudenza in più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox state affrontando un periodo difficile, ma è giusto che troviate le energie giuste per reagire. Negli ultimi giorni siete stati troppo a piangervi addosso, ma la verità è che solo voi stessi potete migliorare la vostra situazione. Smettete di aspettare una manna dal cielo che non arriverà e rimboccatevi le maniche.

GEMELLI

Cari Gemelli, per i tanti di voi alla ricerca di un’anima gemella, sta per iniziare una settimana foriera di belle novità. Secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, infatti, già da questo lunedì conoscerete delle persone molto interessanti. L’importante, come sempre, è non trascurare il lavoro: avete delle responsabilità a cui al momento non potete sottrarvi.

CANCRO

Cari Cancro, è il momento giusto per raccogliere le energie e portare a termine un progetto che avete in ballo da tanto tempo. Basta distrazioni e perdite di tempo, se avete un obiettivo è bene che ogni briciolo del vostro tempo sia destinato a quello. Unico consiglio: non trascurate le persone più importanti per voi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox avrete a che fare con diversi contrattempi, soprattutto in famiglia. In questi giorni ci sono state delle liti che non avete ancora superato: in questi casi, l’unica via per mettersi tutto alle spalle è parlare apertamente, anche andando nuovamente allo scontro. Alla fine, l’affetto che vi lega ai vostri cari prevarrà sul resto, abbiate fiducia.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi (9 marzo 2020) di Paolo Fox, dovrete affrontare una giornata piena di ansia. Siete preoccupati per alcune scadenze a lavoro, ma anche per qualche incomprensione di troppo in coppia. Avete paura per il futuro, ma le stelle vi consigliano di affrontare la nuova settimana con il sorriso, perché vi porterà anche tante belle sorprese.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: nuove conoscenze e nuovi stimoli in arrivo, per voi che ultimamente vi siete appiattiti nella vostra zona di comfort. Sarà un lunedì speciale, preparatevi.

