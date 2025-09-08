Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 8 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 8 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il 2025 è l’anno della riscossa per te, specialmente sul lavoro e nelle prove che ti troverai ad affrontare. Questo è un periodo di ripresa, dove potrai finalmente mostrare il tuo valore a chi ti circonda, specie se ci sono traguardi da raggiungere o sfide da superare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 settembre 2025), non hai pianeti contrari e questo ti regala un’energia di rinascita: l’estate porterà nuovi slanci, l’autunno sarà il tempo della realizzazione. È un momento perfetto per mettere in atto idee e progetti lasciati sospesi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, anche tu sei tra i segni favoriti del 2025. La seconda parte dell’anno, da giugno in poi, ti regalerà opportunità importanti, specialmente nel professionale: è il momento di metterti in gioco sul serio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il tuo 2025 procede con gradualità: i progressi sono lenti, ma costanti. Affronti ogni impegno con determinazione e questo ti porterà lontano — la solidità del tuo approccio è la tua forza. Sii paziente: i risultati arriveranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 settembre 2025), anche se non sei tra i segni eletti, le stelle ti supportano: con impegno e costanza, prosegui spedito senza troppe resistenze. Il 2025 ti vede avanzare nel tuo personale cammino, mantenendo indipendenza e lucidità.

PESCI

Cari Pesci, procedi con discreta costanza. L’anno ti vede avanzare pur con qualche impegno da gestire. Le occasioni non mancheranno, ma serve equilibrio: non farti trascinare, resta presente e focalizzato sugli obiettivi. Dopo alcuni giorni un po’ confusi, torna la voglia di agire: la Luna nel settore delle amicizie ti sostiene, portando chiarezza nei rapporti e nella mente. Usa questa energia per trasformare le idee in progetti concreti: hai la forza di fare passi avanti sinceri, specie se ci sono proposte da valutare o nuovi contatti da coltivare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: momenti di energia, affermazione e possibilità sia in amore che nel lavoro.