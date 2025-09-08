Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 8 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 8 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, dopo alcuni giorni un po’ confusi, torna la voglia di agire: la Luna nel settore delle amicizie ti sostiene, portando chiarezza nei rapporti e nella mente. Usa questa energia per trasformare le idee in progetti concreti: hai la forza di fare passi avanti sinceri, specie se ci sono proposte da valutare o nuovi contatti da coltivare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 settembre 2025), il cielo è faticoso: ti senti un po’ pigro e rallentato, come se dentro di te qualcosa tirasse i freni. Non stressarti: accetta il ritmo più lento e sfrutta questa giornata per riflettere. La lentezza ti aiuterà a capire meglio cosa vuoi davvero realizzare — a volte rallentare è la strategia migliore.

GEMELLI

Cari Gemelli, un mix di Luna favorevole e Giove che stimola la mente crea un’atmosfera ideale per trasformare sogni in realtà. Se stavi coltivando un’idea creativa o un progetto personale, questo è il momento per farlo avanzare con chiarezza e determinazione.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle ti invitano a fare scelte di lunga durata: matrimonio, convivenza o una decisione legata allo studio potrebbero essere in primo piano. Il momento è favorevole per dar forma a impegni seri che guardano al futuro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 settembre 2025), per te il 2025 è un anno centrale, soprattutto in primavera, con risultati che si consolidano e orbitano intorno alla tua capacità di metterti in mostra. Maggio è un mese chiave: preparati a brillare, sia sul lavoro sia nei rapporti personali.

VERGINE

Cari Vergine, hai vissuto un periodo impegnativo e caotico. Ora però puoi vedere le cose da una prospettiva più ampia, ritrovando la chiarezza e la lucidità che ti contraddistinguono. È il momento di riorganizzare, chiudere capitoli e concentrarti sugli obiettivi reali.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: hai vissuto un periodo impegnativo e caotico. Ora però puoi vedere le cose da una prospettiva più ampia