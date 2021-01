Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 4 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore oggi – 4 gennaio 2021 – i problemi non mancheranno, come in generale in questo periodo. Possibili quindi litigi e discussioni. Attenzione anche ai soldi. Ultimamente avete avuto spese eccessive, adesso è il caso di darvi una controllata se non volete trovarvi troppo in difficoltà. Siete soddisfatti del vostro lavoro? Se la risposta è no, cambiate qualcosa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 gennaio 2021), avete tanti dubbi e perplessità sul partner. Il momento di un chiarimento è arrivato. D’altronde tenere tutto dentro non serve a niente, meglio parlarsi. Se pensate che la storia sia giunta al capolinea, abbiate il coraggio di voltare pagina. Sul lavoro, Giove è dissonante e quindi è meglio non fare progetti dispendiosi e a lungo termine.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna contraria vi rende ancora più nervosi e in confusione. Se vivete due relazioni contemporaneamente, è il momento di fare chiarezza e decidere da che parte volete stare. Non potete tenere due piedi in una scarpa. Sul lavoro, se avete avanzato delle richieste, oggi potreste ricevere le risposte che tanto attendevate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi – 4 gennaio – sarà fortunata e positiva. Vivrete in questo mese di gennaio giornate ottime per l’amore, soprattutto nel fine settimana. Approfittatene per trascorrere più tempo possibile in compagnia del partner, per momenti all’insegna del romanticismo. Sul lavoro, potreste iniziare un progetto importante.

ACQUARIO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – 4 gennaio – sarà positiva, ma il meglio lo vivrete nel prossimo fine settimana. D’altronde non dimenticate che siete il segno al top di tutto il 2021. Qualche piccola sofferenza, dunque, ci può stare. Sul lavoro, questo è un periodo di nervosismo. State cercando di dare una svolta alla vostra vita, ma attenzione a non esagerare con le polemiche, soprattutto con i superiori!

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi (lunedì 4 gennaio 2021) la Luna è in opposizione, e questa non è mai una bella notizia. Problemi ulteriori soprattutto per le coppie che già vivono un periodo di crisi e litigi. Se pensate che la relazione sia ormai giunta al termine, chiudetela definitivamente. Sul lavoro bisogna essere cauti, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Non spendete troppo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: trascorrete più tempo possibile con il partner.

