Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 4 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, cercate di avere la massima cautela in amore. Soprattutto se di recente avete avuto una forte crisi con il partner, ora è meglio andare con i piedi di piombo. D’altronde per rimarginare certe ferite ci vuole tempo. Sul lavoro sono in arrivo importanti miglioramenti, soprattutto per chi vuole dare una svolta alla propria carriera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 gennaio 2021), la giornata sarà favorevole per le coppie di lunga data. Con il nuovo anno è arrivato il momento di fare progetti importanti per il futuro, come un figlio o mettere su famiglia, magari acquistando una casa insieme. Qualche dubbio sul lavoro, con Saturno in opposizione. Evitate conflitti.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi (lunedì 4 gennaio 2021) potrebbero esserci litigi in amore se avete a che fare con un nato sotto il segno della Vergine. D’altronde loro sono dei precisini, per cui non è facile spuntarla! Usate la vostra diplomazia e accettate il fatto che non potete sempre avere ragione. Bene il lavoro con Giove e Saturno positivi: è molto facile trovare il giusto equilibrio e portare avanti i propri progetti.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 4 gennaio 2021 – e in generale in questo inizio di settimana ci saranno tante incertezze in amore da affrontare con il giusto spirito. Non fatevi prendere dall’ansia e dallo stress. Sul lavoro i problemi e le difficoltà non mancano, vorreste dare una svolta alla vostra carriera. Non scoraggiatevi. Presto tutto si aggiusterà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 4 gennaio 2021), potreste avere qualche difficoltà in amore se avete avviato da poco una nuova relazione. Sul lavoro, i risultati non mancano, ma la fatica e la stanchezza iniziano a farsi sentire. Non pensate solo alla carriera, e non trascurate gli affetti più cari. In particolare nn riversate il vostro stress sul partner.

VERGINE

Cari Vergine, per molti di voi i problemi nell’ultimo periodo non sono mancati. Anche oggi – lunedì 4 gennaio 2021 – quindi, potrebbero esserci discussioni e litigi. Cercate di limitarli il più possibile. Il 2021 è un anno davvero positivo sul lavoro: potrete finalmente concretizzare progetti a cui tenete da molto tempo.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro. Ottime opportunità per la vostra carriera e anche in amore tornerà il sereno.

