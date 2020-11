Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 30 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, la Luna sarà favorevole e quindi potreste risolvere una crisi che state vivendo. Per quanto riguarda il lavoro, siate diplomatici: solo così riuscirete a risolvere un piccolo scontro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, se ci sono stati dei problemi è arrivato il momento di risolverli. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio sarà in opposizione e per questo le uscite potrebbero essere superiori alle entrate.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna oggi sarà dissonante e porterà qualche dubbio, ma non temete: la situazione astrologica migliorerà per i sentimenti e quindi l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, oggi fate le cose con calma perché la Luna in opposizione potrà portare qualche fastidio.

CANCRO

Cari Cancro, da questa settimana – nonostante il periodo non sia dei migliori – potrebbe aprirsi uno spiraglio importante in amore: rimandate le discussioni. Lavoro? A partire dalla fine dell’anno ci sarà una grande ripartenza.

LEONE

Cari Leone, dopo due giorni abbastanza difficili tornerà una buona energia. Fate attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno dell’Acquario, Toro e Scorpione. Lavoro, oggi saprete rispondere alle provocazioni e ai litigi.

VERGINE

Cari Vergine, ci potrà essere tanta stanchezza. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine dell’anno dovrete dare una svolta alla vostra vita. In arrivo un cambiamento importante.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete in grande ripresa e avete voglia di riprendervi tutto ciò che avete lasciato sul cammino in questo ultimo, difficile periodo.

