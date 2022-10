Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 3 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che parte oggi – lunedì 3 ottobre 2022 – sarà ottima per l’amore dal momento che Venere non sarà più opposto: per i single il periodo è ottimo per vivere avventure passionali. Gestite sempre con cura le finanze, in particolare nelle prossime ore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 ottobre 2022), nelle prossime ore avrete Venere in opposizione, cosa che vi porterà dubbi e tentennamenti. Per quanto riguarda il lavoro, si prevede un periodo di assoluta tranquillità e pace. Una spesa da affrontare riguarderà la casa. Niente di drammatico.

GEMELLI

Cari Gemelli, per quanto riguarda il lavoro le cose in queste ore stanno andando per il verso giusto e entro il prossimo mese andranno ancora meglio. Amore? Non un periodo passionale, ma comunque è un momento di forza. Cercate però di non allontanarvi troppo dal partner.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una giornata interessante soprattutto per i single che potranno essere sorpresi da un incontro speciale. Le coppie di lunga data possono iniziare a costruire qualcosa di serio. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo una buona opportunità da cogliere al volo!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 ottobre 2022), durante questa settimana dedicherete poco tempo all’amore. Le coppie dovranno risolvere i loro problemi e qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, occorre fare buon viso a cattivo gioco. Tenete duro.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta un’ottima giornata soprattutto in amore. Chi ha vissuto una storia difficile deve andare avanti mentre per chi è in coppia, questo periodo aiuta a fare delle scelte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornata interessante soprattutto per i single che potranno essere sorpresi da un incontro speciale.