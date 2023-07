Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 3 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non perdete tempo dietro a chi non vi vuole, piuttosto dedicatevi alle vostre passioni. Meglio concentrarsi su ciò che davvero vi stimola e vi interessa. Sul lavoro, seguite le indicazioni dei capi perché potrebbero farvi fare un bel salto di qualità. Non sempre fare di testa propria è vincente, si vince tutti insieme.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 luglio 2023), avete finalmente trovato la serenità in amore anche se dal punto di vista lavorativo siete sempre molto impegnati. Godetevi il momento. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quest’anno l’estate non è proprio come l’avevate immaginata e la cosa un po’ vi disturba. Le cose però possono cambiare sia in amore che sul lavoro. Abbiate dunque fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Il lavoro di squadra è fondamentale per ottenere grandi traguardi e successi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete un po’ in crisi in amore ma bisogna fare una scelta al più presto. Sul lavoro, seguite l’istinto. Difficilmente vi ha abbandonato o tradito. Non lo farà neanche questa volta, ma non peccate di presunzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 luglio 2023), siete pieni di cose da fare e non avete ancora deciso se ne siete contenti o meno. Sul lavoro continuate su questa linea perché vi porterà lontano. State dimostrando a chi vi circonda l’affetto e le capacità di cui siete ottimi interpreti.

PESCI

Cari Pesci, l’amore va a gonfie vele quindi non rovinate tutto solo per qualche vostra insicurezza. Sul lavoro, presto arriveranno grandi gratificazioni. Potrete togliervi ottime soddisfazioni in ogni campo. Vedrete che una soluzione ai problemi si trova sempre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: il vostro istinto vi porterà lontani. Dovete però saper ascoltare anche gli altri.