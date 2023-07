Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 3 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 3 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questo lunedì inizia con qualche difficoltà che, però, riuscirete ad affrontare al meglio. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo. Sul lavoro non fatevi mettere i piedi in testa. Vedrete che tutto va per il verso giusto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 luglio 2023), a volte fate fatica a capire il partner ma l’unica soluzione è il dialogo. Sul lavoro, tutto procede nel migliore dei modi, quindi avanti così.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa giornata metterà il vostro amore alla prova. Cercate di dare più fiducia al partner. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi un giorno di pausa. Vero che siamo a inizio settimana, ma c’è da dire che le stelle vi assistono e vi proteggono per cui avete ottime intuizioni.

CANCRO

Cari Cancro, fate pace con il passato, è l’unico modo per vivere al meglio il presente. Per quanto riguarda la sfera professionale, seguite il vostro istinto e non quello che vi consigliano gli altri. Vedrete che tutto si aggiusta e sarete in ottime condizioni per togliervi belle soddisfazioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 3 luglio 2023), avete un carattere forte e deciso ma a volte vi fate prendere anche voi dall’ansia. Cercate di vivere con meno preoccupazioni e dedicatevi al vostro lavoro con passione.

VERGINE

Cari Vergine, vi aspettano tante sorprese. Lasciatevi guidare dal destino. Sul lavoro avete il favore delle stelle. Approfittatene se volete cercare un nuovo impiego o chiedere un aumento al vostro capo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: con queste stelle così positive potete togliervi belle soddisfazioni.