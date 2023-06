Oroscopo Paolo Fox della settimana 26 giugno-2 luglio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 26 giugno al 2 luglio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 giugno al 2 luglio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una settimana da quattro stelle su cinque. In amore c’è un po’ di confusione, non sapete come muovervi: siete critici con tutti, forse troppo diffidenti e questo atteggiamento provoca solo problemi. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti sono ottimi, ma bisogna risolvere qualche problemino economico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore il periodo non è così difficile, ma forse vi piace una persona lontana o già impegnata. La cosa potrebbe stressarvi, non certo aiutarvi. Le storie che nascono ora, invece, sono da tenere sotto controllo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare tutto con calma e di usare la testa per le spese: meglio essere parsimoniosi.

GEMELLI

Cari Gemelli, quattro stelle anche per voi. Il cielo è positivo, le stelle in amore vi sorridono, ma attenzione alle piccole discussioni. Se siete single, cercate di non essere così diffidenti: gli incontri sono favoriti ed entro il mese di luglio arriveranno delle belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono un po’ di rallentamenti.

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. In amore sta per nascere qualcosa di bello, avete fatto delle scelte importanti e stanno per arrivare giornate migliori. Cercate di dedicare più tempo a chi vi sta accanto. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non sottovalutare i contatti e prendere in considerazione tutte le soluzioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (26 giugno-2 luglio 2023), quattro stelle. Venere è dalla vostra parte, quindi in amore potete lasciarvi andare alle belle emozioni. E alla passione. Cercate di essere costruttivi, forse vi toccherà prendere una decisione importante in vista del nuovo mese. Per quanto riguarda il lavoro, se avete intenzione di mettervi in gioco, questo è il momento migliore.

VERGINE

Cari Vergine, quattro stelle anche per voi. Voi che amate la privacy, tendete a proteggere sempre il vostro lavoro da occhi indiscreti. Ora, però, in vista del mese di agosto il consiglio è quello di uscire, non potete isolarvi: le stelle sono con voi! Per quanto riguarda il lavoro, dovete liberarvi di qualcosa o di qualcuno.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Bene l’amore, le stelle vi sorridono e potete finalmente lasciarvi andare all’amore dopo un periodo così difficile e di diffidenza. Finalmente, state risolvendo i problemi e siete pronti ad accogliere a braccia aperte nuove storie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle.In amore ci sono un po’ di problemi, tante cose da chiarire, soprattutto se la storia è iniziata da poco. Qualcuno, invece, è un po’ ostile e diffidente, forse è ancora scottato dal mese di aprile. Meglio essere cauti nelle scelte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Venere e Marte sono dalla vostra parte, in amore potete tirare un sospiro di sollievo. Occhio, però, ai nuovi rapporti e ai nuovi progetti: voi non riuscite a stare fermi, volete lasciarvi andare alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, le buone notizie sono dietro l’angolo e presto arriveranno delle conferme.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Bene l’amore, tutto sta migliorando e avete voglia di amare, di lasciarvi andare alla passione. Lunedì e martedì le giornate saranno un po’ agitate, dovete capire cosa vuole fare il partner. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare di tutto per ritrovare l’energia che vi manca: che ne dite di portare avanti i vostri progetti?

ACQUARIO

Cari Acquario, tre stelle. In amore siete un po’ confusi, in realtà già da qualche mese. Non sapete se chi vi sta vicino è la persona adotta a voi, cambiate sempre idea e questo è un problema. Cercate di non sottovalutare chi vi sta accanto e di pazientare un po’. Per quanto riguarda il lavoro, gli ultimi investimenti non vi hanno convinto, quindi meglio aspettare un po’.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle.In amore siete un po’ titubanti, vorreste conoscere una persona speciale, ma non dovete puntare su chi è troppo lontano da voi. O impegnato. I single hanno voglia di lasciarsi andare all’amore, gli incontri sono favoriti, ma non bisogna pensare al passato.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente