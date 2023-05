Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 29 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, vi attendono delle giornate pieni di dubbi e tensioni. Nel corso delle prossime ore situazioni poco chiare e persone schive potrebbero turbare la vostra sicurezza. Pretendete onestà da chi vi circonda e evitate discussioni inutili e futili.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 maggio 2023), nel corso delle prossime ore di questo fine maggio evitate tensioni e brighe. Siate sereni, pazienti e diplomatici nei rapporti con gli altri. Mordetevi la lingua se necessario. Una parola comprensiva può risolvere situazioni anche complicate. Cercate di rilassarvi un po’. Ve lo meritate.

GEMELLI

Cari Gemelli, diversi progetti a breve colmeranno la vostra mente. Non esagerate però e prendetevi un attimo di respiro. Fate le cose con calma. La fortuna vi sorriderà negli incontri amorosi e professionali che avrete nelle prossime ore. Abbiate fiducia nel vostro fascino e nella vostra parlantina…

CANCRO

Cari Cancro, a breve potreste dover far fronte ad alcuni grattacapi amorosi che vi porteranno agitazione. Non prendete decisioni affrettate, lasciate passare del tempo. Tornate sul problema quando sarete più sereni e calmi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 29 maggio 2023), il via libera degli astri vi darà la grande opportunità di costruire il vostro futuro. Dimostrate le vostre qualità migliori e cogliete le opportunità che si presenteranno alla vostra porta. Prestate però attenzione alle spese.

VERGINE

Cari Vergine, ambizioni e progressi vi accompagnano nel corso delle prossime ore di questo fine maggio 2023. Approfittate di imprevisti positivi per accelerare i vostri piani. Siate coraggiosi nell’affrontare il romanticismo. Buttatevi senza timore!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ambizioni e progressi vi accompagnano nel corso delle prossime ore.