Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 28 novembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 28 novembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vostra settimana che partirà oggi – lunedì 28 novembre 2022 – non sarà proprio delle migliori, ma sarà molto altalenante. Sarete abbastanza fortunati soprattutto nelle giornate di mercoledì e sabato. Ma sono anche previsti dei down improvvisi… Cercate un equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 novembre 2022), la giornata sarà positiva ma attenzione: la settimana per voi sarà divisa in due parti ben distinte. Una buona iniziale ed un’altra un po’ complicata… Venerdì e sabato saranno le giornate in cui sarete un po’ più giù di tono.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, brutte notizie per voi: avete Nettuno contrario al segno e anche la Luna negativa… Cercate un bel programma di ripiego lasciando le cosa importanti da fare per la prossima settimana. Attenzione anche in amore dove sembra ci sia un po’ di maretta… Calma, servirà molta calma…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di oggi – lunedì 28 novembre 2022 – sarà positiva per voi dato anche l’ingresso di Giove nel segno ma poi le cose andranno peggiorando fino alla giornata di venerdì che vi vedrà decisamente sottotono…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 28 novembre 2022), la settimana che si sta per aprire non soddisferà a pieno le vostre aspettative ma non sarà nemmeno una settimana da buttare. Quella di oggi sarà una giornata quasi da dimenticare, ma vi riprenderete presto. Non temete gli alti e bassi.

PESCI

Cari Pesci, si preannunciano giornate davvero speciali per voi, anche se si alterneranno periodi buoni ad altri sottotono. A partire dalla giornata di mercoledì la Luna entrerà nel vostro segno e vi regalerà un periodo positivo soprattutto in amore…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la giornata sarà positiva per voi dato anche l’ingresso di Giove nel segno.