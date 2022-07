Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 25 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il mese di luglio che si sta chiudendo è stato per voi molto pesante e stressante ma agosto andrà molto meglio grazie alla presenza positiva di Venere. Questa settimana rimettetevi in gioco in vista del mese nuovo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 luglio 2022), cercate di non avere litigi con nessuno. Non è un momento difficile ma il destino vi mette davanti ad alcune prove che presto potrebbero regalarvi una grande libertà di azione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la settimana che si è appena conclusa è stata per voi stancante ma nei prossimi giorni, in particolare ad agosto, vi divertirete molto di più. Ci vuole pazienza nei rapporti che vanno avanti da tempo e se qualcuno sente che una relazione non vale più potrebbe anche prendere una decisione definitiva.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mese di agosto sarà molto più clemente con voi rispetto a luglio che si sta chiudendo. In amore resta qualche piccola difficoltà e anche a livello economico avrete ancora qualche piccolo problema.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 luglio 2022), ci sarà molta elettricità nell’aria fino alla metà del mese di agosto. Chi è molto giovane vivrà serenamente questa fase; chi ha qualche anno in più potrebbe anche pensare di chiudere le situazioni che non vale la pena continuare a portare avanti.

PESCI

Cari Pesci, la settimana che sta iniziando vi porterà grandi novità. Giove non sarà più dissonante alla fine dell’anno e quindi è il caso di fare qualcosa in più.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la settimana che sta iniziando vi porterà grandi novità.