Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 luglio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore di questa parte finale di luglio sentirete l’influsso di Marte favorevole mentre anche Venere entrerà a breve nel vostro segno. Per quanto riguarda l’amore, il mese di luglio è stato importante ma adesso vivrete un cambiamento grazie ad un nuovo incontro. Previste delle grosse novità anche nel lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 luglio 2022), preparatevi: non avrete quasi un momento per rilassarvi. A breve vivrete un netto cambiamento e una storia complicata potrebbe diventare ancora più difficile da gestire. Mantenete la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore avrete bisogno soprattutto di comprensione. Per quanto riguarda il lavoro, dovete cercare di uscire fuori da certe complicazioni che si sono create mentre dovete iniziare a pensare se cambiare vita o prendere una pausa di riflessione.

CANCRO

Cari Cancro, finalmente in amore ritroverete la tranquillità perduta da tempo. Chi ha chiuso una relazione adesso è più libero ma state pensando comunque di farvi avanti con qualcuno. Capitolo lavoro: avete molti oppositori ma cercate di portare avanti comunque le vostre convinzioni.

LEONE

VERGINE

Cari Vergine, chi ha da tempo una storia può finalmente mettere le cose bene in chiaro. Per quanto riguarda il lavoro, datevi molto da fare per mettere a punto un nuovo progetto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: chi ha da tempo una storia può finalmente mettere le cose bene in chiaro.