Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 25 agosto 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana vi porterà una carica di energia positiva. Per quanto riguarda il lavoro, tutto nel corso delle prossime ore procederà a buon ritmo e nuove idee potranno trovare spazio. Attenzione alle tensioni nei rapporti personali. Moderatevi se necessario.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 agosto 2025), con Venere favorevole l’amore torna protagonista in queste ore. Le coppie potranno consolidare il loro legame, mentre i single avranno buone chance di incontro. Capitolo lavoro: evitate decisioni affrettate. Calma e sangue freddo.

GEMELLI

Cari Gemelli, i pianeti invitano a una riflessione sulle priorità in queste ore di fine agosto 2025. Potreste sentirvi un po’ dispersivi, ma è importante riorganizzare i vostri impegni. Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, la settimana che state per vivere sarà ideale per rafforzare i rapporti familiari e non solo. Lavoro? Qualche piccolo contrattempo lavorativo non deve scoraggiarvi in queste ore: con pazienza e impegno riuscirete a superare ogni ostacolo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 agosto 2025), il periodo favorisce nuove opportunità lavorative, ma non solo. Guardatevi intorno. Siete al centro dell’attenzione e questo vi darà grande sicurezza. Evitate di essere troppo dominanti nella sfera sentimentale. Calma.

VERGINE

Cari Vergine, vi attende una settimana di fine agosto 2025 caratterizzata dal recupero. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere proposte interessanti, ma valutate bene prima di accettare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: la settimana che sta per partire vi porterà una carica di energia positiva.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca