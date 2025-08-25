Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 25 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo in queste ore vi sostiene soprattutto nel settore affettivo. Chi è in cerca di stabilità potrà fare passi avanti importanti. Capitolo lavoro: qualche dubbio va chiarito con colleghi o superiori. Fatelo il prima possibile. Coraggio: datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 agosto 2025), questo è un periodo di grande determinazione per voi. Lavoro? C’è bisogno di grande concentrazione e precisione, ma potrete ottenere risultati soddisfacenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle in queste ore di fine agosto 2025 indicano la necessità di prudenza nelle questioni finanziarie. In amore, qualche incomprensione può essere superata con un dialogo aperto e sincero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, periodo di fine estate particolarmente favorevole per la comunicazione per i nati sotto questo segno. Nuove collaborazioni possono nascere e i rapporti con colleghi si rafforzano. Attenzione però a non trascurare il riposo e la famiglia…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 agosto 2025), la settimana che sta per iniziare vi stimolerà molto. In particolare avrete grande creatività e innovazione. Potreste trovare soluzioni originali a problemi di lunga data.

PESCI

Cari Pesci, periodo dedicato all’introspezione e al recupero delle energie. La salute beneficia di una maggiore cura rispetto al recente passato. Per quanto riguarda il lavoro, evitate inutili polemiche e concentratevi sui vostri obiettivi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la settimana che sta per iniziare vi stimolerà molto. In particolare avrete grande creatività e innovazione.