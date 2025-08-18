Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 18 al 24 agosto 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 18 al 24 agosto 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 18 al 24 agosto 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di grande energia e voglia di fare! Le stelle ti spingono a prendere l’iniziativa, soprattutto sul lavoro. Attenzione però a non correre troppo, potresti stancarti. In amore, un po’ di dolcezza in più farà miracoli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, giornate all’insegna della stabilità. È il momento di consolidare ciò che hai costruito, soprattutto nelle relazioni personali. Un progetto a lungo termine potrebbe finalmente partire. Cerca di evitare le discussioni inutili.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana vivace, con qualche imprevisto ma anche tanta creatività. Le idee non ti mancano, sfruttale soprattutto in ambito lavorativo. In amore, sii chiaro: evita fraintendimenti con il partner.

CANCRO

Cari Cancro, settimana intensa dal punto di vista emotivo. Qualcuno del passato potrebbe tornare a bussare alla tua porta, ma valuta bene le intenzioni. Sul lavoro, calma e pazienza: le risposte arriveranno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (18-24 agosto 2025), il sole è dalla tua parte e ti regala carisma e grinta. È il momento di metterti in gioco, fare nuove conoscenze e mostrare chi sei davvero. Attenzione solo a non essere troppo impulsivo.

VERGINE

Cari Vergine, settimana all’insegna della riflessione. Potresti sentirti un po’ sottotono, ma non preoccuparti: è solo un momento di pausa prima di una nuova fase. Cura i dettagli, soprattutto nelle questioni burocratiche.

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle ti invitano all’equilibrio. Trova il tempo per rilassarti e per dedicarti a te stesso. In amore, la comunicazione è fondamentale: parla chiaro e ascolta con attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, settimana di passione e forza. Le tue emozioni sono intense, ma cerca di non farle esplodere in modo impulsivo. Al lavoro, una novità potrebbe sorprenderti in positivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, settimana dinamica, ideale per fare progetti e guardare avanti. Le stelle ti spronano a viaggiare, anche solo con la mente. Attenzione a non essere troppo diretto nelle parole.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana di concretezza e determinazione. Sei sulla strada giusta, continua così. Qualche piccolo ostacolo potrebbe rallentarti, ma nulla di insormontabile. In amore, tempi migliori stanno arrivando.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana creativa e un po’ fuori dagli schemi. Approfitta per fare qualcosa di diverso e sorprendere chi ti sta vicino. Sul lavoro, nuove opportunità possono nascere, stai pronto.

PESCI

Cari Pesci, settimana all’insegna dell’intuizione e dell’empatia. Ascolta di più il tuo cuore, ti guiderà nelle scelte giuste. In amore, un piccolo gesto può riaccendere la passione.

