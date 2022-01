Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 24 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata sarà caratterizzata da una grande energia. Con la fine di gennaio riuscirete a dare tutto ciò che nella parte iniziale dell’anno non avete saputo dare e avrete anche un atteggiamento più positivo nei confronti della vita. Avanti così!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 gennaio 2022), avrete qualche riconoscimento nell’ambito lavorativo e vi apprestate a vivere un mese di febbraio positivo. Per alcuni fantastico. Dal punto di vista emotivo e relazionale avrete qualche cosa in più. Marte e Giove in opposizione vi invitano a mettere a posto questioni pratiche il prima possibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo periodo state lottando contro un malessere fisico, nelle prossime ore riuscirete a superarlo brillantemente e agevolmente. L’invito delle stelle è quello di evitare di fare il passo più lungo della gamba dal punto di vista economico. Piedi per terra.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 24 gennaio 2022 – potrete godere di una buona Luna insieme a Marte e Giove favorevoli. Questo vuol dire che il vostro segno ha molta voglia di amare e di esprimere quello che sente al massimo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 gennaio 2022), non fate gesti troppo azzardati ed evitate i colpi di testa e le arrabbiature. Se una persona è lontana o se l’amore non funziona più è chiaro che prendere le distanze può essere una soluzione giusta. Siete in fase di grande tensione che potrebbe riversarsi anche nella sfera professionale.

VERGINE

Cari Vergine, qualche piccolo ritardo o un po’ di tensione potrebbe crearvi qualche grattacapo di troppo. Le stelle del futuro sono positive. Molti di voi, già in primavera, potrebbero portare a compimento un grande progetto. Chi ha il sostegno di una persona cara, avrà la strada spianata.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: grande energia in vista per i nati sotto questo segno. Cogliete l’occasione.