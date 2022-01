Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 24 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 24 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le coppie che vengono da qualche crisi o qualche discussione, oggi dovranno cercare di recuperare perché questa fase è davvero cruciale. La fine di gennaio riuscirà a dare ciò che gli inizi del mese non hanno portato. Nel complesso è un cielo davvero positivo per le emozioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 gennaio 2022), nelle prossime ore vi trovate in una condizione di tensione sia in amore sia nelle relazioni interpersonali, però siete maggiormente consapevoli di ciò che desiderate e di ciò che volete davvero nella vita. Perché non valutare l’opportunità di trasferirsi?

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle vi vedranno un po’ carenti in fatto di energia e vi conviene fare le cose con estrema calma e tranquillità. Se in questa fase vi siete stancati troppo, sarà fondamentale recuperare. Con Sole e Venere dalla vostra parte, il contesto sociale e sentimentale è certamente positivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non basta avere un cielo positivo per ottenere ciò che desiderate fino al midollo. Coloro che in passato sono rimasti scottati adesso dovranno essere un po’ più liberi analizzando a fondo le situazioni che hanno. Questo è un anno favorevole per le coppie in cerca di stabilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 24 gennaio 2022), il Sole è nel vostro segno. Anche coloro che magari hanno detto qualche ‘no’ di troppo adesso potrebbero cambiare idea. Cielo positivo per coloro che vogliono iniziare un progetto di lavoro.

PESCI

Cari Pesci, in questa fase abbiamo molti pianeti favorevoli ma chi si chiude in casa o è troppo diffidente potrebbe non coglierne gli effetti. Avete ben 5 pianeti a favore in questa fase, con Nettuno che potrebbe aiutarvi a coronare un sogno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: il Sole è nel vostro segno. Possibile qualche cambiamento importante.