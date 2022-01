Oroscopo Paolo Fox della settimana 17-23 gennaio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 17 al 23 gennaio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 gennaio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo settimana da quattro stelle. State dando molta importanza al lavoro, ma così rischiate di trascurare gli affetti. Non siate troppo competitivi con i vostri colleghi, il lavoro di squadra è fondamentale. Buone occasioni in arrivo, potete vincere le vostre battaglie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle: qualche discussione in amore, specie martedì. Preparatevi a vivere grandi emozioni, ma non dovete essere troppo frettolosi e non pensare solo al denaro. Parlatevi sempre di più. Non trascurate i sentimenti. Sul lavoro entro maggio arriverà un cambiamento.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore per voi è fondamentale la comunicazione con il partner. Se ci sono state incomprensioni, anche banali, parlatevi e chiaritevi al più presto. Sul lavoro c’è chi farà di tutto per mettervi in cattiva luce. Andate dritti per la vostra strada, presto ci saranno belle novità.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle. Avete un’ottima energia e tanta voglia di fare. Chi vi circonda non potrà non apprezzarlo. La parte centrale del mese è ottima, sfruttatela al massimo. Belle emozioni in arrivo in amore, non siate eccessivamente e inutilmente diffidenti. Sul lavoro buone intuizioni ma ci sarà uno stop entro maggio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (17-23 gennaio 2022), tre stelle. Amate e lasciatevi andare ad una storia serena e gratificante. Con la Luna dalla vostra parte potete essere sensuali e forti, vivete un rapporto libero e appagante. Sul lavoro ci sono state tensioni, ma è il momento di tirare le somme e prendere decisioni importanti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Siete frenati dalla paura di sbagliare. In amore chi viene da una brutta separazione deve trovare la forza di reagire e ripartire. Non mancheranno le emozioni grazie alla protezione della Luna. Sul lavoro buone opportunità per i giovani che possono avviare nuovi progetti.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore se c’è una persona che vi piace, datevi da fare. Sarà un mese propizio. I problemi da risolvere non mancano. Occhio ai rapporti con i nati sotto il segno dell’Ariete, Capricorno e Cancro. Sul lavoro avete la sensazione che non tutti siano corretti nei vostri confronti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore lasciatevi andare, potreste guardare con altri occhi una persona che prima non consideravate. Sul lavoro Giove vi permette di portare avanti progetti ambiziosi. Forse non siete contenti della situazione che state vivendo, ma qualcosa inizia a muoversi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Ci sono dei ripensamenti in amore, forse avete capito che il vostro cuore non batte più come prima per il partner. Meglio parlarsi, anche a costo di dirsi addio. Chi è single potrebbe fare incontri piacevoli. Sul lavoro potete portare avanti i vostri progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. Venere dalla vostra parte vi protegge in amore: avete ritrovato passione e sentimento nei confronti del partner. Se invece siete single, potete fare incontri promettenti. Sul lavoro potete ottenere qualcosa di più. Chi è alla ricerca di un’occupazione può approfittare del Sole in ottima posizione per ricevere la giusta forza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore cercate comprensione e affetto, e vorreste mettere da parte i continui litigi. I rapporti nati in questo periodo possono trasformarsi in qualcosa di molto solido, anche nelle amicizie. Sul lavoro non guardate molto al denaro ma più alla passione che vi spinge ad alzarvi ogni mattina dal letto.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore questo cielo promette grandi cose, favorite nuove e speciali emozioni, con Giove nel segno. Chi è single o in crisi può fare una bella conoscenza. Sul lavoro potete avanzare nuove richieste, ma fatelo in punta di piedi. Avete bisogno di più soldi.

