Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 22 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prospettano diverse giornate caratterizzate da un forte rinnovamento interiore. Molti di voi nel corso delle prossime ore di questo 22 settembre potrebbero decidere di cambiare prospettiva e avviare nuovi progetti lavorativi e non.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 settembre 2025), nel corso delle prossime ore dovrete affrontare situazioni che richiederanno particolare diplomazia. Molta più del solito. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli ostacoli si supereranno grazie alla determinazione e al coraggio di agire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso della giornata di oggi – 22 settembre – sarete travolti da un’ondata di entusiasmo e di voglia di rimettersi in gioco. Viaggi, spostamenti e nuove conoscenze arricchiranno le prossime giornate di questa settimana. Godetevi il momento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana che è appena iniziata sarà impegnativa ma particolarmente proficua. Lavoro e responsabilità potrebbero sembrare pesanti, ma i risultati arriveranno presto. Le stelle consigliano più leggerezza e meno rigidità in amore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 settembre 2025), vivrete giornate creative e stimolanti. La spontaneità nel corso delle prossime ore sarà l’arma vincente: chi è in coppia riscoprirà la gioia dei piccoli gesti, mentre i single potranno vivere flirt leggeri ma divertenti.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una settimana molto introspettiva. Le stelle invitano a dare ascolto all’intuizione, che sarà particolarmente forte. Possibili chiarimenti porteranno a rapporti più autentici. Lavoro? Servirà particolare attenzione ai dettagli.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 22 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: sarete travolti da un’ondata di entusiasmo e di voglia di rimettersi in gioco.