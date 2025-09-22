Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:00
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 22 settembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa settimana di fine mese sarà caratterizzata da un forte desiderio di cambiamento. Lo avvertirete fin da subito. La Luna nel corso delle prossime ore di questo 22 settembre favorirà nuovi inizi, in particolare sul fronte lavorativo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 settembre 2025), le prossime saranno giornate intense dal punto di vista lavorativo, ma non solo. Le stelle consigliano di non rimandare decisioni importanti, soprattutto se legate a contratti o collaborazioni. Agite ora e fatelo con tranquillità e sicurezza. In amore è tempo di chiarimenti: parlate con il partner. E’ inutile tenersi tutto dentro: rischiate solo di sbottare.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una settimana di grande e particolare energia. La creatività sarà il vostro punto di forza e vi permetterà di affrontare situazioni che richiedono ingegno e furbizia. Amore? Previsti diversi momenti piacevoli con la persona amata, con possibilità di fare progetti futuri, anche importanti.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo 22 settembre ma anche delle prossime giornate dovrete affrontare alcune riflessioni. Le stelle invitano a fare chiarezza su alcune relazioni, sia personali sia professionali instaurate da tempo. La passione sarà protagonista, ma sarà importante non lasciarsi trasportare da gelosie immotivate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 settembre 2025), questa settimana di fine settembre 2025 porterà con se nuove opportunità lavorative. Una proposta interessante potrebbe arrivare intorno a metà settimana. I rapporti di coppia ritrovano stabilità dopo un periodo altalenante.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore di questo 22 settembre sarete chiamati a concentrarvi sugli obiettivi lavorativi. Questa settimana sarà ideale per mettere ordine e pianificare il futuro. Il dialogo sarà la chiave per rafforzare il legame con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: vi attende una settimana di grande energia.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca