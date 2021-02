Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 22 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore durante la giornata sarà un po’ sottotono. Quella di oggi – lunedì 22 febbraio 2021 – sarà una giornata confusa dal punto di vista mentale e sentimentale. Difficoltà nel vedersi? Rimandate tutto a mercoledì pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, non fate troppo. Calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 22 febbraio 2021), la giornata si prospetta positiva per le emozioni: c’è però un passato da dimenticare. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi progetti sono da vivere con fiducia e coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere vi protegge. Anche Giove e Saturno oggi sono favorevoli: potrebbero arrivare buone notizie per chi desidera ufficializzare una relazione. Capitolo lavoro, ci sono buone prospettive: entro il fine settimana potreste ricevere una conferma importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi la giornata di oggi – 22 febbraio – sarà decisamente positiva: non dimenticate che un sentimento si rafforzerà nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi progetti sono promettenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, fate attenzione agli incontri che si fanno in questi momenti. Capitolo lavoro: ci sono buone occasioni in arrivo per i nati sotto questo segno.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi sarà una giornata promettente per i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, sarà difficile non portare a casa un risultato. Ottima giornata.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata decisamente positiva sia per quanto riguarda l’amore sia il lavoro.

