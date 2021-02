Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 22 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è un po’ dissonante, la giornata di oggi prendetela alla leggera. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno dei rallentamenti. Stesso discorso per lo studio. Se dovete riprendere un tema particolare, aspettate ancora un po’. Non è ancora il momento giusto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 22 febbraio 2021 -, l’inizio della settimana sarà positivo per l’amore, da giovedì la situazione astrologica andrà migliorando. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di approfittare di questo momento “delicato” per capire a cosa dovete rinunciare… Usate bene la testa.

GEMELLI

Cari Gemelli, entro la giornata di giovedì potreste fare una proposta davvero speciale al partner. Il cielo è interessante non solo per l’amore: sul lavoro dovete portare i vostri progetti avanti con coraggio. Novità importanti in vista.

CANCRO

Cari Cancro, oggi – 22 febbraio – la Luna è nel vostro segno. Anche Venere dal 25 febbraio sarà molto favorevole. Ci sono tutti i presupposti affinché un amore prenda il volo. Per quanto riguarda il lavoro, oggi non dovrete rinunciare agli incontri.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – lunedì 22 febbraio -, non sottovalutate i nuovi incontri. Dopo tre settimane un po’ pesanti le cose cambieranno finalmente in meglio: da giovedì 25 Venere non sarà più in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro, agite con cautela.

VERGINE

Cari Vergine, in questo periodo qualche contrasto è d’obbligo: tranquilli, riuscirete a tenere tutto sotto controllo. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di concretizzarne lo sviluppo di un progetto importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: ottima giornata per quanto riguarda l’amore. Bene anche il lavoro.

