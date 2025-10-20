Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete un magnetismo particolare e questo vi rende irresistibili. Sul lavoro, un progetto può finalmente concretizzarsi. In amore, si apre una fase romantica e intensa, ma evitate di rimuginare sul passato. Guardate avanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 ottobre 2025), il vostro cielo è potente, trasformativo. State chiudendo un ciclo e ne aprite uno nuovo, più autentico. In amore, non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità. Sul lavoro, intuizioni vincenti: seguitele.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete un vulcano di idee! Il cielo vi sostiene e vi invita a rischiare un po’ di più. Viaggiare, conoscere, sperimentare: tutto è favorito. In amore, c’è un desiderio di libertà, ma chi vi ama saprà capirlo. Non siate troppo orgogliosi. Avete bisogno di riconoscimento, ma ricordate che l’umiltà può essere la vostra forza. Il cielo è potente per i progetti personali: potete davvero lasciare il segno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti come sempre, ma ora arriva anche un po’ di cuore. Non tutto si misura con la razionalità: concedetevi il lusso di provare. In amore, torna il dialogo. Sul lavoro, riconoscimenti in arrivo. Gli impegni si accumulano e la perfezione che cercate vi pesa sulle spalle. Ma attenzione: il cielo di fine mese porta novità professionali che vi rimetteranno in pista.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 ottobre 2025), siete un po’ ribelli, ma anche visionari. Avete voglia di cambiare tutto, ma fate attenzione a non stravolgere ciò che funziona. Il cielo parla di nuovi progetti creativi e di una sorpresa in amore. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più.

PESCI

Cari Pesci, siete sognatori e questa settimana le stelle vi coccolano. L’amore torna dolce, empatico, romantico. Sul lavoro, fidatevi dell’intuito: vi porterà lontano. Attenzione solo a non rifugiarvi troppo nei sogni, servono anche azioni concrete.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: siete concreti come sempre, ma ora arriva anche un po’ di cuore.