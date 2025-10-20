Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 20 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di rinascita personale. Vi sentite pronti a spingere sull’acceleratore, ma occhio: Marte vi dà energia, sì, ma anche una certa impazienza. Sul lavoro si sbloccano situazioni rimaste in sospeso. In amore torna la passione, ma evitate di voler sempre avere l’ultima parola.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 ottobre 2025), vi state liberando di un peso. Finalmente riuscite a dire “basta” a ciò che non vi rappresenta più. L’amore vi chiede più leggerezza, meno controllo. Sul lavoro, nuove proposte in arrivo, ma valutate bene i dettagli. Non firmate nulla di affrettato. Tre stelle e mezzo, ma in crescita!

GEMELLI

Cari Gemelli, siete curiosi, vivaci, e con Mercurio favorevole tutto vi riesce più facilmente. Attenzione solo a non spargere troppe energie in mille direzioni. In amore torna la voglia di gioco, di scoperta. Chi è single potrebbe ricevere un messaggio inaspettato.

CANCRO

Cari Cancro, siete emotivi, ma questa settimana la Luna vi protegge. Vi sentite più stabili, più consapevoli dei vostri desideri. L’amore torna protagonista, soprattutto per le coppie che hanno superato un periodo turbolento. Sul lavoro, qualche tensione con un superiore, ma non fatevi prendere dal pessimismo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 20 ottobre 2025), non siate troppo orgogliosi. Avete bisogno di riconoscimento, ma ricordate che l’umiltà può essere la vostra forza. Il cielo è potente per i progetti personali: potete davvero lasciare il segno. In amore, un incontro importante può cambiare le carte in tavola.

VERGINE

Cari Vergine, siete un po’ stanchi. Gli impegni si accumulano e la perfezione che cercate vi pesa sulle spalle. Ma attenzione: il cielo di fine mese porta novità professionali che vi rimetteranno in pista. In amore serve più ascolto, meno analisi. Lasciatevi andare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: siete emotivi, ma questa settimana la Luna vi protegge. Vi sentite più stabili, più consapevoli dei vostri desideri.