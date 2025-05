Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 19 maggio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 19 maggio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, ottime notizie in vista: questo mese di maggio è valido per voi. Il cielo è favorevole in particolare a chi vuole concludere un accordo o, soprattutto, arrivare alla fine di un percorso di studi. Ottime notizie anche per chi lavora da tempo a un progetto. Le coppie sposate da anni avranno un’occasione in più per rafforzare il loro legame.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 maggio 2025), se state aspettando una chiamata importante o avete prove e/o esami in arrivo, non preoccupatevi. Tutto andrà per il meglio. Se siete una coppia e state pensando di avere un figlio, questo è il momento giusto per provare. Da giugno, Giove porterà un’energia positiva che renderà il vostro amore ancora più forte.

GEMELLI

Cari Gemelli, Giove, il pianeta delle trasformazioni, delle sorprese, delle azioni irruente è ancora nel segno e nel corso delle prossime ore tutte le novità in embrione diventeranno concrete. Chi è stato tradito ricambierà il favore, che è solo vivrà nuove passioni. Godetevi il momento.

CANCRO

Cari Cancro, dal prossimo mese Giove sarà nel segno. Sarà un periodo davvero migliore per il lavoro. Venere in amore crea dubbi. Forti dubbi. A febbraio era in dissonanza, a marzo ha creato qualche esitazione e ora, a maggio, torna ad essere un po’ insidiosa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 maggio 2025), il periodo della riscossa è appena iniziato. L’unico sbaglio, che non bisogna assolutamente commettere, è quello di lasciarsi prendere dall’entusiasmo. Chi vive una storia ufficiosa da tempo avrà modo (finalmente) di legalizzarla. La fine di questo mese di maggio regalerà qualche soluzione migliore in famiglia.

VERGINE

Cari Vergine, tenete duro ancora per un po’: alla fine di giugno ci saranno novità. Maggio è un mese particolarmente impegnativo proprio perché chiede maggiore attenzione ai rinnovi, alle situazioni che vanno confermate e a quelle che vanno eliminate definitivamente. È possibile una crisi momentanea, nuovi impegni famigliari hanno comportato momenti di forte stress.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: Giove è ancora nel segno e sarà da ora che tutte le novità in embrione diventeranno concrete.