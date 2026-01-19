Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 04:51
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 19 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 19 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 19 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sei il maestro dell’equilibrio, ma questo mese le bilance potrebbero oscillare. In amore, preparati a fare scelte delicate: qualcuno potrebbe mostrarsi diverso da come appare. Sul lavoro, le tue abilità diplomatiche saranno in primo piano: sfruttale senza paura, ma evita di accontentare tutti fino a perdere te stesso. Socialmente, sarai il collante delle relazioni: approfitta di questo potere per costruire legami autentici.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 gennaio 2026), il tuo fascino oscuro è in piena forza. Questo mese ti invita a scavare a fondo, non solo negli altri, ma anche dentro di te. In amore, le emozioni saranno intense: passioni travolgenti o tensioni altrettanto forti. Il lavoro richiede strategia: i tuoi piani segreti potrebbero dare grandi frutti, ma solo se non ti fai distrarre dalle provocazioni altrui. La tua intuizione sarà il tuo miglior alleato.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tu sei il viaggiatore dell’anima, e questo periodo porta nuove mete e idee. In amore, la libertà sarà preziosa: cerca qualcuno che non ti trattenga, ma che sappia seguirti nella tua esplosione di energia. Sul lavoro, nuove opportunità possono bussare alla porta: sii pronto a saltare, anche se l’ignoto ti spaventa un po’. Ricorda, ogni avventura ha bisogno di una bussola… anche se tu preferisci volare senza.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il mondo sembra spesso una montagna da scalare, ma tu hai gambe forti e cuore resistente. Questo mese ti chiede pazienza e strategia: i traguardi non arrivano per caso. In amore, la stabilità è fondamentale, ma lascia spazio anche ai gesti spontanei: non tutto deve essere calcolato. Sul lavoro, la tua disciplina sarà premiata: concentrati sulle tue priorità e il successo non tarderà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 gennaio 2026), tu vivi avanti nel tempo, sempre un passo oltre il presente. Questo mese porta idee rivoluzionarie e intuizioni brillanti: fidati della tua mente brillante. In amore, il cuore potrebbe sorprendersi: qualcuno potrebbe entrare nella tua vita in maniera inaspettata. Sul lavoro, la creatività sarà la tua forza: sfrutta le connessioni, ma non perdere il contatto con la realtà pratica.

PESCI

Cari Pesci, il tuo mondo interiore è un oceano e questo mese le correnti emotive saranno profonde. In amore, la sensibilità sarà la chiave: chi ti comprende sarà attratto dal tuo mistero. Sul lavoro, la tua intuizione guiderà le decisioni importanti, ma fai attenzione a non farti travolgere dai sogni senza basi concrete. La magia è potente, ma funziona meglio se ancorata alla realtà.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: tu vivi avanti nel tempo, sempre un passo oltre il presente.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 GENNAIO 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 19 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 19 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 19 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 19 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 19 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 19 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, domenica 18 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 18 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 18 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 18 gennaio 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 18 gennaio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, sabato 17 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 17 gennaio 2026
Ricerca