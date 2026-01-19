Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:51
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 19 gennaio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 19 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il mondo è un’arena e tu sei già sul ring, guantoni in mano e pronto a combattere. Questo mese ti chiede di frenare un po’ l’impulso di buttarti a capofitto senza guardare, perché non tutte le sfide meritano il tuo fuoco. In amore, le scintille ci saranno, ma occhio: a volte le scintille incendiano anche le mani di chi le genera. Sul lavoro, il tuo carisma sarà la chiave: non sottovalutare i dettagli, perché il diavolo ama nascondersi nelle piccole cose… e tu sei già abbastanza diavolo di tuo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 gennaio 2026), se la vita fosse un piatto, tu saresti la portata principale, saporita e solida. Questo periodo ti invita a uscire dalla zona di comfort, anche se odi l’idea come odi la cipolla negli occhi. In amore, la stabilità è bella, ma un po’ di imprevedibilità non guasta: osa un gesto che rompa la routine, anche se ti fa tremare. Il lavoro richiede pazienza: i risultati arriveranno, ma solo se smetti di inseguire scorciatoie e torni alla tua strategia lenta ma inesorabile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, tu sei l’eterna farfalla del giardino zodiacale, e questo mese ti troverai tra mille fiori irresistibili. La comunicazione sarà la tua arma segreta: le parole scorreranno fluide, affascinanti, persino persuasive. Ma attenzione: troppe chiacchiere possono trasformarsi in incomprensioni. In amore, prepara la mente e il cuore: qualcuno potrebbe sorprenderti con un approccio totalmente fuori dal tuo copione abituale. Sul lavoro, la tua creatività sarà contagiosa: non temere di proporre idee audaci, anche se sembrano folli.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, il tuo cuore è una bussola, e ultimamente sembra oscillare tra nostalgia e desiderio di nuove avventure. Questo è un periodo di introspezione: ascolta te stesso senza giudizio, anche se a volte sembra che il mondo chieda sempre di più. In amore, la profondità delle tue emozioni sarà magnetica: lascia entrare chi sa davvero capire. Sul lavoro, potrebbero arrivare opportunità inaspettate, ma richiederanno coraggio e pazienza. Non avere fretta: il tuo passo lento ma sicuro vincerà la gara.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 19 gennaio 2026), questo mese il tuo ruggito potrebbe scuotere più di una mente intorpidita. In amore, le tue passioni saranno intense: non trattenere il fuoco, ma ricorda che anche gli incendi vanno gestiti con attenzione. Sul lavoro, il tuo ego sarà la chiave del successo: mostrati senza timore, ma evita di calpestare chi ti sta accanto. Socialmente, sarai magnetico: chi ti circonda ti guarderà come se fossi un faro in mezzo alla nebbia, e tu… beh, lascia brillare la tua luce.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, il perfezionismo è il tuo vestito da gala, e questo mese ti chiederà di togliere qualche bottone per respirare meglio. In amore, cerca di non analizzare ogni gesto: a volte l’imperfezione è ciò che rende tutto più vero. Sul lavoro, la tua precisione sarà preziosa, ma non diventare schiavo dei dettagli: il quadro generale ha bisogno di te più di quanto pensi. Ricorda, ogni tanto anche un capolavoro ha bisogno di un piccolo errore per essere memorabile.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: il perfezionismo è il tuo vestito da gala, e questo mese ti chiederà di togliere qualche bottone per respirare meglio

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 12-18 GENNAIO 2026
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca