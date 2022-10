Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 17 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 17 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana che sta per iniziare vi lascerà in dono tanta grinta per affrontare i prossimi giorni. Per voi è tempo di battaglie piccole e grandi, da combattere per ridisegnare il vostro presente e per gettare le basi di un futuro solido ed importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 ottobre 2022), nel corso delle prossime ore avrete il sole favorevole e vi si apriranno le porte dell’amore e della fortuna. La stanchezza e il pessimismo che avete assaporato a inizio ottobre saranno solo un lontano ricordo. Coraggio, è il vostro momento!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore Giove riuscirà a sorprendere persino voi dal momento che sono in arrivo tante belle novità. Questo è il tempo della chiusura di dispute aperte anche da diversi anni. Favorite tali chiusure, non è il momento di mettersi di traverso e far saltare tutto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questo periodo siete desiderosi di cambiamenti. Marte è ancora dissonante e per ottenere ciò che volete dovete solo attendere ancora un po’. Venere, Mercurio e Sole promettono notti frizzanti… Godetevele.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 ottobre 2022), a causa dei molti pianeti dissonanti potreste cadere nella trappola di voler cancellare tutto senza pensarci troppo. Non siate frettolosi. Dovrete però puntare i piedi e ricominciare proprio adesso. Non rimandate ancora… Coraggio! Non sarà così faticoso…

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 17 ottobre 2022 il Sole entrerà nel vostro segno andando a congiungersi a Mercurio e Venere. Le cose inizieranno ad andare di bene in meglio. A inizio dicembre sarete poi protagonisti della grande rivoluzione. Coraggio, è il vostro momento!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Venere, Mercurio e Sole promettono notti frizzanti…