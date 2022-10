Oroscopo Paolo Fox della settimana 17-23 ottobre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 17 al 23 ottobre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 ottobre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia una settimana da tre stelle su cinque. In amore avete dovuto superare un po’ di difficoltà, forse siete stati troppo presi dal lavoro. In questa settimana sarete un po’ intolleranti e diffidenti: state cercando certezze, che nessuno riesce a darvi. Meglio affrontare tutto con calma ed evitare le polemiche nella giornata di sabato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore pretendete sempre troppo, siete un po’ esigenti e non sopportate chi cerca scuse. Se vi piace una persona volete capire se fa per voi, se è il caso di andare avanti: le occasioni non mancano. Per quanto riguarda il lavoro, le nuove proposte promettono bene, ma attenzione alla sfera economica.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle.La Luna sabato sarà dalla vostra parte e gli incontri in amore saranno favoriti: i single dovranno lasciarsi andare alla passione e alle belle emozioni. Attenzione, però, alle giornate di venerdì e sabato: sarete un po’ nervosi… Per quanto riguarda il lavoro, ci sono problemi economici da risolvere e progetti da rimandare.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle.Siete un po’ agitati in amore e indecisi, non sapete bene come affrontare i problemi di cuore. Meglio prendere tempo perché le giornate sono turbolente e difficili. Per quanto riguarda il lavoro, non avete molti stimoli e dovrete modificare un progetto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (17-23 ottobre 2022), cinque stelle. Venere è dalla vostra parte e gli incontri saranno favoriti. Attenzione, però, se avete due storie: una ufficiale e una ufficiosa perché arriverà il momento di fare chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna martedì e mercoledì vi aiuterà a risolvere un problema e l’entusiasmo non vi manca.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle.Venere è dalla vostra parte e inizierà un transito molto bello a partire da domenica prossima, l’amore promette bene. Cercate di fidarvi di più delle persone, gli incontri saranno favoriti venerdì, quando la Luna sarà con voi. Per quanto riguarda il lavoro, bene le collaborazioni. I guadagni sono dietro l’angolo!

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Venere transita nel vostro segno e avete voglia di lasciarvi andare all’amore. Le sensazioni belle, piacevoli, ci sono e le emozioni sono tutte da vivere. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle conferme, ma la giornata di mercoledì sarà quella più promettente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle.Favoriti i nuovi incontri, Venere sarà dalla vostra parte da domenica. Bene le nuove storie, sono intriganti e promettono bene, soprattutto perché non c’è gelosia. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità non mancano e dopo un periodo difficile, finalmente stanno per arrivare le conferme.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Avete voglia di lasciarvi andare, di vivere nuove avventure. La giornata di mercoledì sarà positiva perché Luna e Venere saranno dalla vostra parte. Attenzione alla giornata di venerdì: qualcosa andrà storto e dovrete mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, Giove sarà dalla vostra parte per diversi mesi, quindi cercate di capire come muovervi al meglio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle.In questo periodo state pensando molto al lavoro, poco all’amore, quindi le relazioni non procedono a gonfie vele come dovrebbero. Venerdì, però, la giornata promette bene e un’amicizia potrebbe trasformarsi in altro. Per quanto riguarda il lavoro, nel 2023 arriverà il successo, ma ora dovete farvi furbi e diplomatici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. L’amore sta bussando alla vostra porta, ma cercate di non avvicinarvi a persone troppo gelose perché potrebbero nascere dei problemi. Che ne dite di fare nuove conoscenze e nuovi incontri? Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire: dovrete valutare i progetti con calma, senza fretta.

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Venere è intrigante, dovete lasciarvi andare all’amore perché la fortuna gira dalla vostra parte. Venerdì, però, cercate di mantenere la calma e di essere pazienti perché la Luna sarà opposta. Per quanto riguarda il lavoro, se qualcosa non va è inutile andare avanti: da fine ottobre tutto si risolverà.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente