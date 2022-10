Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 17 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, al via una settimana molto più leggera rispetto alla precedente. Giorno dopo giorno sarete sempre più energici: lavorerete ma non vi sentirete affatto stanchi. Marte, ancora in opposizione, potrebbe preparare per voi degli ostacoli da superare…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 ottobre 2022), nelle prossime ore tornerete con i piedi per terra dal momento che dovrete prendere delle scelte importanti per il vostro futuro. Per quanto riguarda l’amore, cercate di lasciarvi andare di più cercate di fidarvi del vostro cuore.

GEMELLI

Cari Gemelli, nelle prossime ore avrete ancora Giove opposto: vi rallenterà nel raggiungimento dei vostri obbiettivi. Portate pazienza. Venere invece brillerà alta nel vostro cielo.

CANCRO

Cari Cancro, di recente avete vissuto una fase di cambiamento, anche doloroso. Adesso le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. Godetevi ciò che di bello vi dona la vita e soprattutto in amore…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 ottobre 2022), il tempo dei combattimenti non è ancora finito per voi. Avete la possibilità di riscrivere il vostro presente e anche il vostro futuro. Cercate di rilassarvi di più almeno nelle prossime ore. Ricaricate le batterie.

VERGINE

Cari Vergine, in queste ore avete dalla vostra parte Sole, Mercurio e Venere. In amore andrà tutto a gonfie vele, così come andrà tutto bene anche sul lavoro. Insomma, momento ottimo per fare dei passi avanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: Sole, Mercurio e Venere sono dalla vostra parte. Cosa volere di più?