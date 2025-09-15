Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 15 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, possibile un po’ di nervosismo nei primi giorni di questa settimana di fine settembre 2025. Marte crea attriti, ma tutto si sistemerà molto presto. Tenete a bada la gelosia e concentratevi sul dialogo nel corso di queste ore del 15 settembre. Buon momento per i single.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 settembre 2025), la Luna nel vostro segno all’inizio della settimana vi rende profondi e intuitivi. Questo è un periodo favorevole per chiarimenti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, possibili nuovi incarichi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, energia in crescita nel corso di queste ore di fine settembre 2025. Questa sarà un’ottima settimana per viaggi, incontri e collaborazioni. Venere spinge a fare scelte importanti in amore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è arrivato il momento di riprendere il controllo della vostra vita. Troppi pensieri vi hanno rallentato, ma ora ritroverete concretezza. Amore in fase di ripresa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 settembre 2025), attenzione agli imprevisti: qualcosa potrebbe non andare secondo i vostri piani nel corso delle prossime ore di questo mese di settembre 2025. Cercate di mantenere la calma e adattate le vostre strategie al momento. Coraggio: datevi da fare.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una settimana romantica e ispirata. La creatività in queste ore di fine mese è al massimo, soprattutto tra qualche ora… Ottimo momento per chi lavora nell’arte. Sentimenti intensi in queste ore!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: vi attende una settimana romantica e ispirata.