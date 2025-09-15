Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 15 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 15 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana che prende il via oggi, lunedì 15 settembre 2025, vi vedrà protagonisti nel lavoro: nuove occasioni, colloqui o progetti nel corso delle prossime ore prenderanno forma. Datevi da fare. Attenzione alle tensioni che vanno gestite con diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 settembre 2025), per voi si prospetta un inizio di settimana sottotono, ma presto – molto presto – ci sarà un recupero. Non temete. Avete bisogno di maggiore leggerezza, soprattutto nei rapporti familiari.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attendono delle giornate di fine settembre particolarmente intense per le relazioni. Le coppie stabili ritroveranno il dialogo, mentre i single avranno ottime occasioni. Per quanto riguarda il lavoro, soluzioni in arrivo. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo 15 settembre 2025 avete bisogno di silenzio e concentrazione. Le emozioni saranno protagoniste in queste ore di fine mese, ma rischiano di confondervi. Evitate decisioni affrettate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 15 settembre 2025), vi attende un periodo particolarmente energico e positivo. Per quanto riguarda il lavoro, momento top, ma non trascurate chi vi ama in queste ore.

VERGINE

Cari Vergine, quello che state vivendo è un periodo strategico per dare avvio a nuovi progetti. Mercurio è dalla vostra parte e vi aiuta a trovare soluzioni intelligenti. Anche in amore torna la chiarezza. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo strategico per dare avvio a nuovi progetti.